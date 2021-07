Le mortier d’enduit

Le cas du béton allégé

Préparer son mortier ou son bétonLes travaux de maçonnerie reclament une dose de savoir-faire dans les métiers du bâtiment. Voici les conseils d'un maçon du 66 pour préparer un mortierLe dosage du mortierVoici les proportions de base. Vous trouverez dans chaque fiche conseil où du mortier est réalisé le rappel des proportions correspondant à son usage.Important : le volume d’eau est donné à titre indicatif. Celle-ci est versée au juger : un mortier trop liquide n’a pas de tenue et reste poreux après séchage. Un mortier trop sec adhère peu et reste friable une fois sec.Un enduit au mortier est réalisé en trois couches successives, aux dosages différents.> voir fiche Crépir un mur en parpaings au mortier.1/ La couche de gobetis (entre 3 et 5mm d’épaisseur)Le mélange sera composé de 35kg de ciment pour 70litres de sable fin (granulométrie 0/2mm). La bonne fluidité du mélange est déterminée par la quantité d’eau : environ 35 à 40 litres.2/ Le corps d'enduit (environ 15 mm d'épaisseur) :Comptez un sac de ciment de 35kg et un sac de chaux hydraulique naturelle de 35kg pour environ 125 à 130 litres de sable et environ 35 litres d'eau.3/ La couche de finition (environ 5 mm d'épaisseur) :Vous pouvez préparer un mortier bâtard à base de chaux, éventuellement teinté de pigments, ou utiliser un mortier tyrolien vendu en sac sous forme de mélange déjà prêt (voir partie 5).Dans certains cas, comme lors de la réalisation d’une chape de béton sur un plancher d’étage, le béton peut poser des problèmes de surcharge. On peut alors remplacer les gravillons et le sable par agrégats artificiels (billes de polystyrène, granulats de chanvre brut, de perlite…) et alléger le béton de près de 80 %.Lorsque le support est suffisamment résistant, vous pouvez incorporer du sable, en proportion plus ou moins importante. Mais dans des combles, il est préférable de n'utiliser que les agrégats artificiels afin de réduire le poids au maximum.