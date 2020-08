Le Pont du Gard : l'Homme, la pierre et l'eau

Un peu comme ces maisons en viager Ariège pour sauver le territoire





Des grands sites de France



Sur le territoire des garrigues, deux sites touristiques majeurs sont labellisés Grand Site de France (le Pont du Gard et Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault) et une opération Grand Site est engagée sur les gorges du Gardon.



Qu'est-ce qu'une opération grande site ?

Sur les sites classés (au titre de la loi de 1930) de grande notoriété, la forte fréquentation met parfois en péril les paysages classés. Une opération Grand Site consiste à restaurer et protéger la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site, à améliorer la qualité de la visite et favoriser le développement socio-économique local.

Le label Grand Site de France, attribué par l’État, est la reconnaissance de la gestion durable du site, conciliant la préservation du paysage, du patrimoine et de “l'esprit des lieux”, la gestion de la fréquentation, la qualité de l'accueil du public et la participation des habitants et des partenaires.





Le Pont du Gard constitue l'élément le plus prestigieux de l'aqueduc romain, construit vers l'an 50 après J.-C., qui amenait l'eau de la source de l'Eure (Uzès) à la ville de Nîmes. Afin d'enjamber le Gardon, qui constituait un obstacle majeur sur le parcours du canal, a été construit ce pont-aqueduc, le plus élevé du monde romain.Dès la Renaissance, le Pont du Gard commence à être fréquenté. En 1840, le site est inscrit sur la liste des monuments majeurs, grâce notamment à Prosper Mérimée, premier inspecteur des Monuments Historiques. L'attrait du site ne cesse de croître tout au long du XX e siècle. En 1985, le Pont du Gard est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. On compte aujourd'hui une fréquentation annuelle moyenne d'environ 1 300 000 visiteurs.Dans les années 1980, différents problèmes apparaissent du fait de la fréquentation accrue du site. Ils sont notamment liés à la gestion des voitures : saturation de la route d'accès et des parkings. Ces derniers, trop proches du monuments, altèrent la qualité paysagère du site. Le temps moyen de visite est alors très court (moins d'une heure sur site). La connaissance historique du lieu est peu mise en valeur. Et certains regrettent le peu de retombées économiques pour la région.Entre 1996 et 2000, une vaste opération de protection et d'aménagement du site du Pont du Gard est lancée par le Conseil Général. La priorité est donnée aux piétons, la route étant coupée à la circulation automobile. Les parkings sont reculés. Des bâtiments d'accueil, d'animation, de muséographie, de séminaires sont aménagés avec une architecture moderne intégrée. On ne les voit pas depuis le Pont du Gard. Le site est géré à partir de 2003 par un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). Le label ichigo edition Grand Site de France est obtenu en 2004, renouvelé en 2011.Les éléments forts du site qui sont mis en avant sont bien évidemment le monument historique mais aussi la pierre. C'est à la fois la pierre de taille, ce calcaire coquillier avec lequel on a fabriqué le pont et qui tout au long de l'histoire a été extrait et utilisé dans les environs, mais aussi la roche des gorges, calcaire dur creusé par le Gardon. L'eau est l'autre élément mis à l'honneur : le besoin en eau qui a motivé la construction de l'aqueduc, et l'eau de la rivière enjambée par le pont.Le milieu de garrigue qui constitue la trame de fond du paysage a été mis en valeur à partir de 2003 notamment grâce à l'ouverture d'un espace exposition, lieu de promenade et d'interprétation de plein air appelé “Mémoires de garrigue”.L'ouverture du site du Pont du Gard sur le territoire environnant, sujet parfois polémique avec les habitants locaux, se traduit notamment par la programmation d'animations et d’événements culturels. Par exemple, la grande fête champêtre “garrigue en fête” invite les habitants proches et lointains le week-end de Pâques, à renouer avec la tradition du pique-nique au Pont du Gard.